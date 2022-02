Jahresrückblick der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG zum VR-Gewinnsparen

Über das VR-Gewinnsparen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) fließen jährlich über verschiedene Aktionen zahlreiche Spenden in die Region Allgäu-Oberschwaben. Zudem haben die Losinhaber im Jahr 2021 Preise im Gesamtwert von 886 979 Euro gewonnen.

Beim VR-Gewinnsparen gibt es für die Gewinnsparer der VBAO nicht nur die Möglichkeit, Geld zu sparen sowie Geld- und Sachpreise zu gewinnen, sondern sie helfen als Gemeinschaft Projekten direkt vor ihrer Haustür. Ein Gewinnsparlos kostet zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro in eine Vermögensanlage des Losinhabers. Dies kann ein Sparbuch oder ein Wertpapiersparplan sein. Die restlichen 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Davon werden 63 Cent in einem Spendentopf für gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gesammelt.

„Über das VR-GewinnSparen legen die Losinhaber Geld zur Seite, nehmen an monatlichen Gewinnauslosungen teil und helfen den Menschen sowie Organisationen in unserer Region – und das alles gleichzeitig. Sie unterstützen und fördern das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Heimat. Neben den Spenden für die Region nimmt jedes Dauerlos an zwölf Monatsziehungen im Kalenderjahr teil. Die Gewinnsparer erhalten pro Los jährlich einen Mindestgewinn von 5 Euro. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere große und kleine Gewinne möglich. In diesem Jahr durften sich viele unserer Kunden über einen zusätzlichen Gewinn freuen“, berichtet Vorstandssprecher Josef Hodrus. Im Rahmen des VR-GewinnSparens wurden im vergangenen Jahr unter den Gewinnsparern der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg Monat für Monat als Hauptgewinne zehn Autos und Geldpreise bis zu 25 000 Euro verlost.

Im Jahr 2021 haben 35 Kunden der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG einen Hauptpreis gewonnen. Dies waren ein Mercedes-Benz Marco Polo, drei Mercedes A-Klasse, ein Bulls E-Mountainbike, einen Vespa-Roller Elettrica, fünf Reisegutscheine für ein Wellness-Wochenende, sechs Konzertkarten für „Lotte“, einmal 25 000 Euro, zweimal 2500 Euro sowie fünfzehnmal 1000 Euro. Dazu kommen weitere Geldgewinne zwischen 50 und 250 Euro.