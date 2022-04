Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. April fand im gut besuchten Musikerheim die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Sternberg Weißenau e. V. statt. Die Versammlung wurde musikalisch mit dem Lied „Auf zum Start“ eröffnet, wobei das Lied einen fast symbolischen Charakter hatte.

Vorstand Maximilian Ott eröffnete die Versammlung mit dem Satz „Endlich ist es wieder soweit“ und brachte damit seine Freude zum Ausdruck, dass trotz der einjährigen Pause so viele Personen gekommen sind. Unter den Klängen des Liedes vom „Guten Kameraden“ gedachte die Versammlung an die in den letzten beiden Jahren verstorbenen Mitgliedern des Vereins, die Opfer der Corona-Pandemie sowie die Opfer des Krieges in der Ukraine.

Nach der Begrüßung folgten die Berichte der Schriftführerin Antonia Ott, des Dirigenten Helmut Diesch, des 1. Vorstandes Maximilian Ott und des Kassiers Bernhard Rückgauer.

Kassenprüfer Michael Wacker bescheinigte dem Kassier eine vorbildlich korrekte Kassenführung und beantragte die Entlastung des Kassiers sowie der gesamten Vorstandschaft.

Nach der einstimmigen Entlastung und dem Musikstück „Südböhmische Polka“ führten die Vorstandsmitglieder Julian Huff und Jogi Fiehl die Ehrungen der passiven Vereinsmitglieder durch. Julian Huff dankte den Geehrten für die langjährige Treue sowie Unterstützung des Vereins und überreichte gemeinsam mit Jogi Fiehl die Ehrennadeln und Urkunden.

Der größte Dank galt Rudi Merk, der nach 57 Jahren das Amt des Notenwarts abgab, welches von Fabian Damoune übernommen wurde.

Die anstehenden Neuwahlen führte Ortsvorsteher Thomas Faigle durch. Als erster Vorstand wurde Maximilian Ott bestätigt. Den zweiten Vorstand teilen sich Julian Huff und Jogi Fiehl. Das Amt als erste Schriftführerin übernimmt weiterhin Sabrina Weiß und als zweite Schriftführerin fungiert Nina Sutter. Glenn Fugel bleibt Geschäftsführers und Bernhard Rückgauer wurde als Kassier, ebenso wie auch Helmut Diesch als Dirigent wiedergewählt. Antonia Ott, Lena Arnegger, Fabienne, Patrick und Lothar Hepp sind die künftigen aktiven Beisitzer und als passive Besitzer wurden Daniel Burkhardt, Ralf Pohl, Maximilian Jopke und Andreas Rau gewählt.

Nach den Schlussworten der Vorstandschaft wurde die Jahreshauptversammlung mit einem Musikstück beendet.