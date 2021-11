Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Weingarten e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im gut besuchten Nebenzimmer des Gasthofes Bären versammelten sich vor kurzem die Mitglieder des Freien-Wähler-Vereins. Die satzungsgemäß anberaumte Versammlung konnte (nach der coronabedingt ausgefallenen letztjährigen Hauptversammlung) die sehr befriedigende Kassenlage gut gelaunt zur Kenntnis nehmen.

Die langjährigen und verdienstvollen Mitglieder Harry Schuh (als Vorstand Finanzen) und Reinhold Scheuerer (Kassenprüfer) konnten eine einwandfreie Kassenführung an Ihre - im Anschluss neu zu wählenden - Nachfolger übergeben.

Neuer Vorstand Finanzen wurde Ralf Hausmann; zum neuen Kassenprüfer wählten die Mitglieder Michael Happe.

Die übrigen, bisher amtierenden Vorstandsmitglieder Günter Ruchti (als 1. Vorsitzender), Anja Lammers (2. Vorstand) und Rainer Deuringer (als Vorstand PR) wurden einstimmig entlastet und gleich für eine weitere Amtszeit wieder gewählt.

Als weitere Programmpunkte der Versammlung sind zu nennen: Der Fraktions-Chef der Freien Wähler im Gemeinderat, Horst Wiest, referierte über die in den letzten Monaten wichtigsten Ratsangelegenheiten. Gemeinderat und Kreistagsmitglied Wilhelm Graf nahm zu verschiedenen Themen, die den Kreistag in den Jahren 2020 und 2021 beschäftigten, Stellung. Mit dem Thema Klimawald in Weingarten, der anstehenden Oberbürgermeisterwahl in 2022 sowie dem in wenigen Jahren stattfindenden 75-Jahres-Jubiläum des Vereins wird dem Vereinsvorstand nicht langweilig.

Immer wieder ist auch festzustellen, dass viele Vereinsmitglieder sich auch in anderen, zum Teil mehreren Ehrenämtern, engagieren. Dafür genießen die Freien Wähler in Weingarten einen sehr guten Ruf. Und in diesem Sinne werden sie sich auch weiterhin zum Wohle der Gemeinde für eine gut funktionierende Stadtgemeinschaft einsetzen.