Jahresausflug des VdK Ortsverbands Ravensburg

Drei Jahre sind ins Land gegangen, ehe der VdK-OV Ravensburg am 17. September seinen seit langem geplanten Ausflug ins malerische Hopfen am See unternehmen konnte. Fünfzig Mitglieder und Gäste waren der Einladung von Frau Rommel gefolgt. Sie freuten sich auf einen abwechslungsreichen Tag.

Unsere Tour führte über Wangen und Isny weiter ins bayerische Allgäu. Herr Steinacher, der Busfahrer der Firma Bühler aus Wilhelmsdorf, kannte die Gegend sehr gut und gab den Mitgliedern und Gästen immer wieder Hinweise zur Umgebung. Weiter ging die Fahrt nach Speiden, wo wir gegen 11.15 Uhr eintrafen, zur Besichtigung der historischen Wallfahrtskirche Maria Hilf. Die Kapelle entstand während des dreißigjährigen Krieges, ist also etwa 350 Jahre alt. Ein Gnadenort, von dem bis heute viele Gebetserhörungen und Heilungen bezeugt sind. Den Mittelpunkt des Heiligtums bildet die wohl aus dem Jahre 1520 stammende Madonnenstatue, auf deren Schoß das Jesuskind sitzt. Sie ist heutzutage noch für viele Gläubige ein Zufluchtsort. In dieser wunderschönen Kapelle finden heute sehr viele Hochzeiten statt. Wir hatten das Glück eine sehr kompetente Führung durch dieses Kleinod zu bekommen.

Im Anschluss ging es weiter nach Hopferau ins Hotel Wiesbauer. Dort wurden wir zum Mittagessen erwartet. Danach musste der geplante Verdauungsspaziergang witterungsbedingt leider entfallen. Nun ging es weiter nach Lindenberg ins Hotel Waldsee. Das Hotel und der See liegen wunderbar in einem Wald eingebettet. Dort durften wir Kaffee und leckeren Kuchen genießen. Auch hier machte strömender Regen es unmöglich, im Anschluss den See zu umrunden. Gegen 17 Uhr ging es langsam wieder Richtung Heimat. Die Teilnehmer zeigten sich zufrieden,bedankten sich für die schöne Abwechslung und für die vielen netten Gespräche. Sie sind schon jetzt gespannt darauf, wohin der nächste Ausflug führen wird.