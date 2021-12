Jahresabschlussfeier der DAV-Seniorenwandergruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Abschlussfeier der Seniorengruppe des DAV Ravensburg konnte wieder auf ein gemeinsames, unfallfreies Wanderjahr zurückgeblickt werden. Als bei immer mehr Teilnehmern im Frühjahr ein Impfschutz bestand, konnte die Wandersaison etwas verspätet beginnen und die Fahrt zu den Wanderzielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder ganz entspannt mit dem Bus erfolgen. Auch die geplante Wanderwoche in den Dolomiten kam zustande und die Ausbildungstage für die neuen Wanderführer/innen konnten im DAV-Haus am Spitzingsee durchgeführt werden. Bei einem Jahresabschlussnachmittag gab es einen Rückblick auf das abgelaufene Wanderjahr mit Dank an die vielen ehrenamtlich engagierten Mitglieder. Dieses Jahr wurden dabei Spenden für die Klinikclowns der Kinderklinik Ravensburg gesammelt.

Wer mehr über unsere Seniorenwandergruppe wissen möchte: www.dav-ravensburg.de. Wer für die Lachmuskelclowns spenden möchte: DE06 6505 0110 0101 1583 63.