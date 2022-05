Jahres-Programm der Biodiversitätsstrategie

Die Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg bietet in diesem Jahr ein Programm für Naturinteressierte und Fans der regionalen Landschaft. Wer etwa anderthalb Stunden Zeit mitbringt, kann sich auf vier verschiedenen Exkursionen weiterbilden und die Natur hautnah erleben. Alle Exkursionen sind kostenlos.

Los geht es am Dienstag, 31. Mai, mit einer Kräuterwanderung in Ravensburg. Heike Schwendinger erklärt den Teilnehmern die Wildkräuter und ihre vielseitige Verwendung.Weiter geht es am 15. Juli in Vogt mit spannenden Informationen zur Flora und Fauna unserer heimischen Wiesen, ein Spaziergang mit Robert Bauer.

Ebenfalls von Robert Bauer geleitet ist die Exkursion „Blau, blau, blau blüht der Enzian“ am 02. September in Vogt, wo die Teilnehmer viel über die Blütenpracht der Allgäuer Streuwiesen lernen. Die letzte Veranstaltung ist ein Crashkurs zum Obstbaumschnitt in Bodnegg, der am 12. November von Dominike Bühler geleitet wird und etwa drei bis vier Stunden dauert. Genauere Infos erhalten Interessierte bei der Anmeldung.