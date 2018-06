Jahnstraße ist am Montag gesperrt

Die TWS Netz GmbH setzt ab Montag, 7. Mai, die Arbeiten am Mittelspannungsnetz zur Stromversorgung am Rande der Ravensburger Innenstadt fort. Die Mitarbeiter erneuern ein unterirdisches Kabel und verlegen dabei auch Leerrohre für den Breitbandausbau. Für die Arbeiten muss die Jahnstraße stadtauswärts im Kreuzungsbereich vor der Abzweigung Goethestraße einseitig gesperrt werden. Hier richtet die Stadt eine Umleitung über die Wilhelm-Hauff-, Schubert- und die Goethestraße ein. Der Verkehr in Richtung Innenstadt kann die Baustelle passieren.

Die Goethestraße ist nur über Umleitungen zu erreichen. Deshalb sollten Anwohner und Lieferanten diese nach Möglichkeit über die Robert-Bosch-Straße beziehungsweise Lortzingstraße anfahren. Da auch der Gehweg teilweise aufgegraben werden muss, werden Passanten gebeten, die Beschilderung vor Ort zu beachten. „Das neue Erdkabel ist leistungsfähiger und sichert die Versorgung für die Zukunft“, hebt Michael Scheible, Abteilungsleiter der TWS Netz, hervor.

Gleichzeitig wird ein wichtiger Schritt für modernere und schnellere Kommunikationsleitungen getan. Bis zum Freitag, 11. Mai, sollen die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich in der Jahnstraße beendet sein. Anschließend werden noch Leitungen im Gehwegbereich der Jahnstraße stadteinwärts vor dem Kreuzungsbereich Jahnstraße/Goethestraße verlegt.