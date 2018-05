Jahnstraße-Blitzer bekommt kein Warnschild

Seit zwei Wochen steht der neue Blitzer in der Ravensburger Jahnstraße. Eine Warnung gibt es dort allerdings nicht – und wird es auch nicht geben.

Das Ordnungsamt der Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass spezielle Hinweise zur Geschwindigkeitsüberwachung nur an den Ortseingängen vorgesehen sind. Bei den Blitzern in der Kernstadt stehen laut Stadt beleuchtete Temposchilder – sowohl in der Jahn- als auch in der Schussenstraße. In der Schussenstraße soll ein weiteres solches Schild angebracht werden. In der Gartenstraße zeigt zusätzlich ein Smiley seine Zufriedenheit mit der gefahrenen Geschwindigkeit an.

Wie die Stadt einräumt, ist der Blitzer in der Jahnstraße bereits nach seiner Errichtung beschmiert worden. „Dies kommt aber selten vor, die Geräte sind alle alarmgesichert“, so eine Sprecherin der Stadt.