Jaguar gestreift und geflohen

Der Lenker eines unbekannten Autos ist am Mittwochvormittag im Zeitraum zwischen 10.15 und 11.15 Uhr durch die Olgastraße gefahren. Er streifte hierbei in der Einbahnstraße einen am linken Fahrbahnrand geparkten Jaguar mit Rosenheimer Kennzeichen, wie es im Polizeibericht heißt. Der Jaguar F-Pace wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333.