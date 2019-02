Jürgen Nachtnebel verstärkt Führungsteam - Schadenersatzforderung gegen ehemalige Vorstände aus Weingarten läuft noch

Der Aufsichtsrat der VR-Bank Ravensburg-Weingarten hat Jürgen Nachtnebel (47) mit Wirkung zum 1. März einstimmig in den Vorstand der Bank berufen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nachtnebel ist aktuell als Generalbevollmächtigter zuständig für Produktion, IT und Unternehmenssteuerung. Seit 1995 als Führungskraft bei der Genossenschaftsbank tätig, leitet er zukünftig gemeinsam mit Arnold Miller (Vorstandssprecher) und Rainer Widemann die Geschicke der Bank. Derweil läuft im Hintergrund noch eine Schadenersatzforderung gegen zwei ehemalige Vorstände der früheren Volksbank Weingarten.

Im Juli 2017 hatte die Volksbank Weingarten mit der Raiffeisenbank Ravensburg fusioniert. Im neuen Vorstand war entgegen aller Ankündigungen die Volksbank Weingarten nicht mehr vertreten. Die beiden Männer, die eigentlich zum neuen fünfköpfigen Führungsteam gehören sollten, waren später ausgeschieden. In der weiteren Folge hatte die Vertreterversammlung beschlossen, gegen die beiden ehemaligen Weingartener Vorstände wegen „mutmaßlicher Sorgfaltspflichtverletzungen“ und „Unregelmäßigkeiten bei Geschäften“ zivilrechtlich vorzugehen. Der VR-Bank sei ein erheblicher Schaden entstanden, sagte Vorstandssprecher Arnold Miller. Grundlage für die Regressforderungen ist ein externes juristisches Gutachten, das die Bank mit dem Hauptsitz in der Ravensburger Georgstraße in Auftrag gegeben hatte.

Jetzt freut sich Vorstandssprecher Arnold Miller über positive Nachrichten: Seit über 23 Jahren ist Jürgen Nachtnebel fester Bestandteil der VR Bank Ravensburg-Weingarten. In diesem Zeitraum habe der gebürtige Ravensburger diese Bank geprägt, beispielsweise als Bereichs- bzw. oftmals auch als Projektleiter sowie seit 2007 als Prokurist der Bank.

„Wir sind sehr froh, dass sich der Aufsichtsrat für Jürgen Nachtnebel als neues Vorstandsmitglied entschieden hat. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung, kennt die Bank wie kaum ein anderer und ist zudem in der Region verwurzelt“, so Arnold Miller. Im Vorstand wird Nachtnebel neben seinen bisherigen Bereichen Produktion, IT und Unternehmenssteuerung, auch für das Projekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement zuständig sein.

Perspektivisch wird der Vorstand der VR Bank Ravensburg-Weingarten dann wieder aus zwei Mitgliedern bestehen. Rainer Widemann wird zum 30. April 2020 in den Ruhestand gehen und die Bank wird dann von Arnold Miller und Jürgen Nachtnebel geführt werden.

Die VR Bank Ravensburg-Weingarten hat 180 Mitarbeiter, 22887 Mitglieder und 41621 Kunden.