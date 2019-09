Jürgen Hohl spricht über seine Homosexualität

Der Neue Ravensburger Kunstverein (NRVK) startet am Freitag, 4. Oktober, mit seinem Denksalon. Bei diesem Format werden laut Mitteilung des Vereins von verschiedenen Referenten, darunter Wolfgang Heyer, Joachim Kunstmann und Christian Mayer, philosophische, soziologische, psychologische und religiöse Themen vorgestellt. Im Anschluss und während der Vorträge wird dem Publikum die Möglichkeit gegeben, sich rege zu beteiligen und mitzudiskutieren.

Den Auftakt am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr macht Jürgen Hohl. Hohl, vielen bekannt durch seine Tätigkeit als Restaurator, Sammler von religiösen Objekten, mehr als 30 Jahre lang Mitkommentator bei den Heimattagen Baden-Württemberg und jetzt Leiter des Museums für Klosterkultur in Weingarten, war sich schon mit 14 Jahren bewusst, dass er gleichgeschlechtlich veranlagt war, schreibt der Verein in der entsprechenden Ankündigung. Er schaute lieber den Männern nach als den Mädchen. Durch seinen Anteil an Weiblichkeit in sich hatte er großes Interesse an weiblichen Handarbeiten und erlernte den Beruf seiner Mutter als Modist (Damenhutmacher). Im Laufe der Jahre kamen noch andere Tätigkeiten als Schaufenstergestalter (Dekorateur), deutscher Einzelhandelskaufmann, Florist und Friseur dazu. Sein jetziges öffentliches Öffnen bezüglich Homosexualität soll zeigen, dass Homosexuelle genauso wertvoll wie heterosexuelle Menschen sind und es schon zu allen Zeiten viele schwule Menschen gab, heißt es.

Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des NRVK in der Möttelinstraße 17, Ravensburg, statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.nrvk.de.