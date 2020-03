Jürgen Hohl hält eine Fastenpredigt

Jürgen Hohl aus Weingarten wird am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche die Fastenpredigt halten. Dabei wird er aufgrund seiner eigenen Erfahrung thematisieren, wie Heimat verloren und neu gefunden werden kann. Musikalisch begleitet wird die Liturgie durch das Bläserquartett „Was Neues“, teilt das Pfarramt Liebfrauen und St. Jodok mit.

Wer sich in den 80er-Jahren in Oberschwaben zu seiner Homosexualität bekannte, sei noch durch die Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt worden. Viele Oberschwaben seien deshalb in die Großstädte gegangen, wo sie ihre sexuelle Bestimmung leben konnten. Wer aber im Ländle blieb, habe durch die Ausgrenzung dennoch seiner Heimat verlustig gehen können. So sei es auch Jürgen Hohl gegangen, der 1983 aus Weingarten wegzog, weil er es nicht mehr mit den Anfeindungen aushielt.

Auf dem Land in Eggmannsried bezog er laut Mitteilung mit seinem Partner den Pfarrhof. Er habe sich in den folgenden Jahrzehnten dort beruflich entfalten können. In den 2000er Jahren habe sich die Anschauung über schwule Männer verändert und es sei zu einer überwiegend breiten Akzeptanz gekommen, was Jürgen Hohl die Rückkehr nach Weingarten ermöglichte.