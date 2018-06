Jürgen Hauser plant ein Team für die 2. Box-Bundesliga

Der neue Trainingsplan der Champ-Sportakademie macht es deutlich: „Boxen für alle“ steht dort über dem vielfältigen Angebot, das von Montag bis Samstag von mittags bis spät abends an alle weitergegeben werden soll. Laut Jürgen Hauser, Inhaber der Sport- und Vorstand der Box-Akademie, hat sich die Mitgliederzahl von 30 auf 150 erhöht. Mit ein Grund für diesen Zuwachs ist, dass das neue Wettkampfteam aus 19 Faustkämpfern besteht. SZ-Mitarbeiter Jochen Dedeleit unterhielt sich mit dem ehemaligen Württembergischen Meister Hauser.

SZ: Herr Hauser, inwieweit hat sich das Leben in der Sportakademie seit den hochklassigen Neuzugängen verändert?

Jürgen Hauser: Im Prinzip hat es sich nicht verändert. Die Sportakademie hat eine wesentliche Verstärkung bekommen, die eine optimale Ergänzung darstellt. Alle Bereiche sind damit abgedeckt. Der Wettkampfbereich steht auf einer Stufe mit dem Hobby- oder Fitnessboxen, die ebenfalls zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

SZ: Genießen der deutsche Mannschaft-Vizemeister Yasin Basar oder der fünffache Deutsche Nachwuchs-Meister Dejan Cajic keinen Sonderstatus?

Hauser: Sie sind Mitglieder wie alle anderen auch und nehmen keine übergeordnete Stellung ein. Da lege ich viel Wert drauf und darauf achte ich auch. Wir sind gemeinsam hier und wir trainieren gemeinsam. Da herrscht ein wechselseitiger Respekt. Abgestimmt wird dies mit Verbandstrainer Giovanni Saravo, dem gewisse Freiheiten eingeräumt werden. Aber er trägt ja schließlich auch die Verantwortung für die Wettkämpfer. Den Athleten, die ihm aus Friedrichshafen gefolgt sind und die teilweise nun einen wesentlich weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen, wird ein günstigerer Monatsbeitrag zugestanden.

SZ: Wie wird ein Yasin Basar etwa von den anderen Mitgliedern gesehen?

Hauser: Um es einmal wörtlich zu nehmen, fast gar nicht. Denn die Trainings liegen zeitlich etwas auseinander, die Mitglieder geben sich zumeist die Türklinke in die Hand. Allerdings ist da doch ein großer Respekt vorhanden, und die Tatsache, dass diese Athleten die Sportakademie beleben, wird mit Wohlwollen registriert.

SZ: Ihr Hauptaugenmerk gilt weiterhin dem Fitnessboxen und den zahlreichen Workshops, die in den Räumen der Akademie stattfinden. Hat sich da für Sie keine neue Situation ergeben?

Hauser: Mein Ziel ist es, ein Einkommen in diesem Haus zu erzielen. Es gibt Box-Workshops in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule, „Kids aid“, ein Kurs des Landratsamtes, oder auch Kurse im Rahmen der Gesundheitswoche des Berufsfortbildungswerkes Adolf Aich. Für mich geht es in diesem jungen, aufstrebenden Verein auch darum, Sponsoren zu finden. Denn all die Aktivitäten sind nicht mit Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren. Es gibt Ziele, die aber nur dann zu verfolgen sind, wenn dementsprechende Mittel vorhanden sind.

SZ: Konkret heißt dies?

Hauser: Um entsprechende Wettkampfaktivitäten zu starten, müssen wir Geldgeber finden. Unser Ziel ist es, mit „Champ Boxing Ravensburg“ ein Team für die 2. Box-Bundesliga auf die Beine zu stellen. Nötig ist ein Budget von etwa 100 000 Euro. Hierfür brauchen wir im positiven Sinne „boxverrückte“ Sponsoren. Mein Traum ist es, eine Ligamannschaft auf die Beine zu stellen. Wir haben hier in Baden-Württemberg so starke Boxer, dass dies möglich sein sollte. Yasin Basar stand wie der Ex-Ravensburger Johann Witt oder Avdi Asllani in den Reihen des Nordhäuser SV, Dejan Cajic in denen Wismars. Ich denke, dass wir ohne Weiteres in der 2. Bundesliga starten könnten. Da sind die Entfernungen noch halbwegs zu stemmen, Vereine aus dem hessischen oder bayerischen Raum sind und waren dort zuletzt beheimatet.

SZ: Und der Zeitpunkt für den Start des Unternehmens?

Hauser: Ich lebe im Hier und Jetzt. Wer weiß, was in ein oder zwei Jahren ist. Mir schwebt die kommende Saison vor.

SZ: Die Veranstaltungen, die Sie für heuer ins Auge gefasst hatten, sind dann hinfällig?

Hauser: Ganz und gar nicht. Wir hatten bereits eine gelungene Boxnacht zum „Zweijährigen“. Im Sommer kommen ein paar Turniere, am 15. September folgt im Champ das Boxkulturevent „Knock Art – Was ist Kunst … und wie geht Boxen“. Sehr gern würde ich im Dezember einen zweiten „Box’n’Blues“-Abend im Konzerthaus machen.