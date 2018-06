Jöst holt gleich mehrere Titel

Äußerst erfolgreiches Jahr für Gabriele Jöst. Die Ravensburger Schützin ist Vize-Europameisterin, Deutsche Meisterin, Niederländische Meisterin und Landesmeisterin 2015 im Western-Schießen geworden.

Jöst, die für den Ravensburger Schützenverein IG Schwarzpulverriege antritt, holte sich in der Slowakei den Vize-Europameisterschaftstitel im Western-Schießen in der Klasse 1890, 49er Lady. Bei der Deutschen Meisterschaft in Philippsburg und in den Niederlanden holte sie sich jeweils die Goldmedaille. Auch bei den Landesmeisterschaften in Württemberg, Hessen, Bayern und Baden schoss sich Jöst jeweils auf Platz eins.