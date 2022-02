ITB BuchAward geht an DHBW-Professor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Internationale Tourismusbörse Berlin (ITB) ist die weltweit führende Reisemesse. Auch wenn die Branche und die Besucher*innen in diesem Jahr nicht oder nur online zusammenkommen können, wurden doch auch für 2022 die renommierten ITB BuchAwards vergeben. Der Award in der Kategorie „Touristisches Fachbuch“ geht dabei an Prof. Dr. Wolfgang Fuchs von der DHBW Ravensburg für das im vergangenen Jahr erschienene Nachschlagewerk „Tourismus, Hotellerie und Gastronomie von A bis Z“.

Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich nationale und internationale Publikationen aus. Gewürdigt werden damit außergewöhnliche literarische und publizistische Leistungen, mit dem Ziel, über Ländergrenzen hinweg Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die Weltleitmesse des Tourismus auch 2022 mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

„Tourismus, Hotellerie und Gastronomie von A bis Z“ ist der Nachfolger des 2008 erschienenen „Lexikon Tourismus“ – allerdings komplett überarbeitet sowie modern und neu interpretiert. Die Cartoons in dem Buch stammen etwa von Prof. Dr. Hans Putnoki, ebenfalls Professor an der DHBW Ravensburg. Die Autor*innen sind 60 Expert*innen des Fachgebiets aus Theorie und Praxis, aus dem In- und Ausland, von Hochschulen, von der Wirtschaft und von Verbänden. Darunter sind zahlreiche Professor*innen, Mitarbeiter*innen im Studienzentrum Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie weitere Mitglieder des DHBW-Netzwerks. Für den digitalen Markt wurden zudem EPub und PDF entwickelt.