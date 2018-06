Ist die Stadtverwaltung „wirtschaftsfeindlich“?

Bedroht die Ravensburger Stadtverwaltung die Existenz von kleinen Fotogeschäften? Diesen Vorwurf erhebt die Fraktion der „Bürger für Ravensburg“ im Gemeinderat. Grund ist die geplante Anschaffung eines Fototerminals im sanierten Rathaus am Marienplatz.

Wer einen neuen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein braucht, muss auch ein aktuelles biometrisches Passfoto beilegen. Um Bürgern den vorherigen Gang zu einem Fotografen zu ersparen, haben viele Behörden schon Foto-Terminals aufgestellt, die auch eine Verbindung zur Bundesdruckerei haben. Das Ravensburger Landratsamt hat einen solchen Apparat seit Januar, und selbst kleinere Umlandgemeinden wie Baindt verfügen bereits über ein entsprechendes Gerät. Das ist bürgerfreundlich.

Kritik am Vorgehen

Aber auch „wirtschaftsfeindlich“, finden die „Bürger für Ravensburg“. „Diese technische Neuerung mag kundenfreundlich sein, die Kehrseite der Medaille allerdings ist sehr unschön. Sie entzieht den in Ravensburg ansässigen Fotoeinzelhändlern einen Teil ihrer Existenzgrundlage. Nach Aussagen der Einzelhändler macht das Geschäft mit biometrischen Passbildern 30 bis 40 Prozent ihres Ertrags aus“, schreibt Fraktionsvorsitzender Wilfried Krauss an die Stadtverwaltung und beantragt, das Thema in der nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses (VWA) am kommenden Montag, 15. Mai, zu beraten. Vor allem auch deshalb, weil die Stadtverwaltung die Entscheidung eigenmächtig getroffen habe – ohne Beteiligung der politischen Gremien. Krauss: „So stellen wir uns Wirtschaftsförderung in Ravensburg nicht vor.“

Die Bürger haben die Wahl

Auch SPD-Stadtrat Rainer Frank hatte sich zuvor schon besorgt an die Stadtverwaltung gewandt. Die verweist darauf, dass die neuen Terminals mehr können als nur fotografieren. Die Bundesdruckerei verlange von den Bürgern bei der Beantragung von Pässen und Ausweisen drei Dinge in digitaler Form: biometrisches Passfoto, Fingerabdrücke und Unterschrift. „An diesen Terminals kann man alles drei erledigen und dann sein Dokument beantragen“, beschreibt der städtische Pressesprecher Alfred Oswald die Vorteile. Natürlich könnten die Bürger auch weiterhin beim Fotografen biometrische Passfotos anfertigen lassen und mitbringen.

Das städtische Meldeamt habe sich mit Vertretern der Ravensburger Fotografen darauf verständigt, dass die Leistung am Selbstverbuchungsterminal für eine entsprechende Gebühr angeboten wird, bei der die Fotoateliers konkurrenzfähig bleiben.

Oberbürgermeister Daniel Rapp geht in einem Antwortschreiben an Rainer Frank davon aus, dass die Gebühr zwischen zehn und zwölf Euro betragen wird. Da das Terminal geleast werde, also keine Investition dafür anstehe, sei eine Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses nicht gegeben.