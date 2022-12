Landrat herausgefordert: Utz Remlinger bewirbt sich offiziell für den Chefposten im Kreis

Nun ist es offiziell: Für das Amt des Ravensburger Landrats gibt es aktuell zwei Kandidaten. Beide gehören der CDU an.

Nachdem der amtierende Landrat Harald Sievers bereits im November seine erneute Kandidatur trotz Kritik an seinem Krisenmanagement in Sachen Oberschwabenklinik angekündigt hat, warf nun auch der Tübinger Vizeregierungspräsident Utz Remlinger seine Bewerbung in den Briefkasten am Landratsamt ein.

Der 54-jährige Jurist habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit den Kreistagsfraktionen geführt und dabei zahlreiche Unterstützungssignale bekommen, wie er sagt.

Als dritter Interessent ist der Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag und Fronreuter Bürgermeister Oliver Spieß im Gespräch, der sich aber noch nicht entschieden hat. Der 50-jährige Bürgermeister aus Fronreute verspürt nach eigenen Worten „keinen Druck“ und will erst mal abwarten, wer alles seinen Hut in den Ring wirft. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Januar um Mitternacht.

Die Wahl

Am Dienstag, 7. März, wird der neue (oder alte) Landrat dann in einer Sondersitzung des Kreistags gewählt. Wo diese stattfindet, wird laut Landratsamts-Pressesprecherin Selina Nußbaumer noch geklärt. Die letzte Landratswahl 2015 war in Weingarten. Wahlberechtigt sind alle 72 Kreisräte.

Da Landräte in Baden-Württemberg nicht vom Volk gewählt werden, gibt es im Vorfeld keinen Wahlkampf im klassischen Sinn, also keine Podiumsdiskussionen oder Marktstände, an denen sich die Kandidaten präsentieren. Die jeweiligen Bewerber müssen letztlich nur die Kommunalpolitiker im Kreistag für sich gewinnen.