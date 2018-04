Israelischer Autor und Publizist spricht in Ravensburg

Der israelische Autor und Publizist Doron Schneider berichtet am Dienstag, 17. April, in Ravensburg aus dem Zentrum der Ereignisse des Nahen Ostens. Auf Einladung der Israelfreunde Ravensburg vermittelt er laut Pressemitteilung der Veranstalter bei seinem Besuch nicht nur überraschende Einblicke in die teils unübersichtliche politische Gesamtlage, sondern auch aktuelle Informationen zu den derzeitigen Gewaltprotesten aus dem Gazastreifen.

Schneider ist nicht nur Autor einiger wegweisender Bücher und Publizist in zahlreichen Print- und Internetmedien sowie Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Werkes „Abisja“, sondern mit mehr als 2000 Referaten einer der gefragtesten israelischen Vortragsredner überhaupt, teilen die Israelfreunde Ravensburg weiter mit: „Als fachkundiger Kenner der politischen- und gesellschaftlichen Lage in seiner Heimat Israel, in Verbindung mit seinem biblischen Hintergrundwissen, gelingt es ihm wie keinem anderen, einen tiefen Einblick in die derzeitige Nahost-Situation zu geben.“ Mit seiner unverkrampften, erfrischend lockeren und stellenweise mitreißenden Art gelinge es ihm, den Zuhörern das mit so vielen Vorurteilen und Fehlinterpretationen behaftete Thema „Israel und die aktuelle Lage im Nahen Osten“ nahe zu bringen. Er verstehe sich vorrangig als Dolmetscher zweier Kulturen und „möchte die Menschen inspirieren und ihnen eine neue Sicht auf Israel vermitteln“.

Der verheiratete Vater von vier Kindern wurde in Düsseldorf geboren und lebt seit seinem elften Lebensjahr in Israel. Dort leistete er auch – genau wie seine Kinder heute – seinen dreijährigen IDF-Wehrdienst in einer Spezialeinheit der israelischen Marine ab, teilen die Israelfreunde Ravensburg weiter mit. Für einen gleichaltrigen Deutschen unvorstellbar, musste Doron Schneider bereits an zwei „heißen“ Kriegen teilnehmen, in denen er verwundet wurde und – wie er selber in einem seiner Bücher berichtet – nur durch „göttliches Eingreifen“ überlebte.

Als Fotojournalist bei Israels größter Tageszeitung „Yediot Aharonot“ und Mitbegründer der Nachrichtenagentur „Israel-Heute“, die seit vielen Jahren das gleichnamige Monatsmagazin herausgibt und ein TV-Magazin produziert, sammelte er seine umfangreichen journalistischen Erfahrungen. Mit ihnen diente er 16 Jahre lang als internationaler Sprecher, in der Position des Direktors für Öffentlichkeitsarbeit, bei der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ).

Vor und nach dem Vortrag wird laut Pressemeldung ein Sortiment an Produkten aus Israel angeboten.