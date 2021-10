Israelische Autorin liest im Bärengarten aus neuem Roman

Auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch präsentiert die israelische Autorin Zeruya Shalev am Montag, 1. November, um 20 Uhr ihren neuen Roman „Schicksal“ im Hotel-Restaurant Bärengarten (Einlass ab 18 Uhr). Den deutschen Part liest der Schauspieler Steffen Nowak. Die Moderation übernimmt Anat Feinberg, Professorin für Hebräische und Jüdische Literatur in Heidelberg.

Im Mittelpunkt von Zeruya Shalevs Roman „Schicksal“ steht die Architektin Atara. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet, doch die Ehe ist kompliziert und es gibt Probleme mit dem Sohn, der bei der Kriegsmarine ist. Als ihr Vater stirbt, bricht Atara ein Tabu – sie sucht die Frau auf, mit der er als junger Mann verheiratet war. Rachel ist Idealistin geblieben; mit Ataras Vater kämpfte sie in der Untergrundmiliz für die Gründung des Staates Israel.

Zeruya Shalev wurde 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren. Sie studierte Bibelwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Haifa. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe – „Liebesleben“, „Mann und Frau“, „Späte Familie“ – wurde in über zwanzig Sprachen übertragen.

Die Veranstaltung findet im Hotel-Restaurant Bärengarten in Ravensburg statt. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kostet 15 Euro. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg.