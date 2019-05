Irres Spiel passt zur Ravensburger Woche

Eine bittere Woche für die U23 des FV Ravensburg: Erst verlor die Mannschaft von Trainer Gerhard Grünhagel den Punkt gegen Abstiegskonkurrent FC Leutkirch am Grünen Tisch. Dann ließ sie gegen Altheim durch ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit den vorzeitigen Klassenerhalt liegen.

88. Minute am Sonntag: Awed Issac Abeselom schießt für Ravensburg über das leere Tor. 91. Minute: Abeselom trifft den Pfosten. 95. Minute: René Zimmermann haut die Kugel freistehend in den Himmel. 96. Minute: FV-Keeper Luka Borgelott wehrt den ersten Versuch ab, aber Marco Löw ist für Altheim zu Stelle und trifft zum 3:3. Die Altheimer sind zwar in diesem Moment abgestiegen, aber die Fans skandieren: „Auswärtssieg.“ Grünhagel, ansonsten nie um einen Spruch verlegen, ist fassungs- und sprachlos: „Dieses Ding hat mir den Zahn gezogen.“

Was sich für den Trainer an der Seitenlinie angefühlt haben muss wie eine Wurzelbehandlung, war ein verrücktes Spiel. Gegen eine desolate, weil stark ersatzgeschwächte Defensive des FV Altheim erarbeiteten sich die Ravensburger klarste Chancen, die locker für ein zweistelliges Ergebnis gereicht hätten. Die Mannschaft stand sich mit unerklärlicher Abschlussschwäche aber selbst im Weg. Eine Szene in der 49. Minute war symptomatisch: Steffen Wohlfarth führt einen Freistoß schnell aus, der Ball kommt nach innen, Altheims Torwart Johannes Reuter ist geschlagen, aber fünf Meter vor dem Tor behindern sich Nico Maucher und Robin Hettel gegenseitig.

Schon die Anfangsphase der Partie ging nach hinten los: Nach zwei ausgelassenen Großchancen vertändelte die Abwehr in der neunten Minute den Ball, Altheims Torjäger Florian Geiselhart traf zum 1:0. Die Ravensburger hebelten die Abwehr der Altheimer ein ums andere Mal aus – in der 25. Minute war der Bann dann doch gebrochen: Mit einem Doppelschlag drehte Lauenroth die Partie. Als Hettel nach Vorarbeit von Maucher und Wohlfarth in der 34. Minute das 3:1 erzielte, schien der Widerstand der Altheimer gebrochen. Stattdessen gab eine Standardsituation den Gästen aber neuen Mut: In der 60. Minute schaffte Manuel Butscher per Seitfallzieher den Anschlusstreffer, als die Ravensburger einen Eckball schlecht verteidigten.

Hörtkorn durfte nicht spielen

Der FV II suchte weiter die Entscheidung. Gewiss: Die Ravensburger hatten Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Ingo Grieser übersah ein Altheimer Handspiel im Fünfmeterraum, pfiff nicht, als Wohlfarth im Strafraum umgerissen wurde und verlegte ein Foul an Hettel nach außerhalb des Strafraums. Aber am Ende war es die katastrophale Chancenverwertung, die den FV II zwei Punkte kostete.

Noch zwei Punkte, denn nachträglich hat der FV Ravensburg II den Punkt aus der Partie gegen den FC Leutkirch – Endergebnis 1:1 - verloren. Die Partie wird mit 3:0 für Leutkirch gewertet, weil Ravensburgs Torschütze Daniel Hörtkorn nicht spielberechtigt war. Der Hintergrund: In den letzten vier Spielen der Saison hätte der FV II nur noch Spieler der ersten Mannschaft einsetzen dürfen, die dort nicht unter die Stammspielerregel fallen. Diese Regel lautet: Stammspieler ist, wer in mehr als der Hälfte der ausgetragenen Pflichtspiele der höheren Mannschaft seines Vereins von Beginn an eingesetzt worden ist. Hörtkorn ist nach dieser Definition Stammspieler im Oberligateam.

Das Spiel des FV II gegen Leutkirch war am fünftletzten Spieltag – beim FV dachte man daher, dass Hörtkorn eingesetzt werden kann. Relevant sind aber nicht die Spieltage, sondern die tatsächlichen letzten vier Spiele. Weil das Spiel des FV II gegen Oberzell vorgezogen wurde, wurde das Spiel gegen Leutkirch zum viertletzten Spiel. Und Hörtkorn hätte nicht spielen dürfen.