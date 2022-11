Irmhild Ramm verlässt Ortschaftsrat

Irmhild Ramm von den Grünen verlässt vor dem Ende der offiziellen Amtszeit aus persönlichen Gründen den Ortschaftsrat Eschach. Erstmals wurde sie am 10. Dezember 1984 in das Gremium gewählt, damals noch für die SPD. Ortsvorsteher Thomas Faigle (Bild links) dankte Ramm für ihr Engagement und würdigte ihre Verdienste. „Soziale Belange für Jung und Alt lagen Ihnen besonders am Herzen,“ so Faigle. Die scheidende Ortschaftsrätin Ramm zur „Schwäbischen Zeitung“: „Jetzt ist es an der Zeit, dass Jüngere die Verantwortung übernehmen.“ Nachfolger wird Roland Frommlet.