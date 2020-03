Irish-Spring-Festival steigt am 4. März in Ravensburg

Niall Hanna, das David-Munnelly-Trio, Connla und Aneta Dortová werden am Mittwoch, 4. März, in der Zehntscheuer Ravensburg beim Irish-Spring-Festival auftreten. Dank seines Anspruchs, hohes Niveau mit bester Unterhaltung zu verbinden, habe sich das Irish-Spring-Festival in die Herzen der Irish-Folk-Fans gespielt, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf zu 28, ermäßigt 26, für Vereinsmitglieder 24 Euro bei der Tourist-Info, beim Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“ sowie an der Abendkasse.