Irisches Folktrio am 12. Oktober zu Gast in der Zehntscheuer

„The Henry Girls“ aus Irland treten am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Zehntscheuer Ravensburg auf. Karen (Fiddle, Gesang), Lorna (Gesang, Akkordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Gesang) haben in jungen Jahren Unterricht genommen, heißt es in der Ankündigung. Neben den traditionellen Klängen Irlands hörten sie früh die modernen Varianten des heimischen Folk und Pop, schauten aber zugleich in Richtung Nordamerika. Schon bald gehörte das Trio zum Kreis von Musikern, die amerikanische Folk- und Bluegrass-Sounds stärker mit den keltischen Wurzeln verbanden. Karten gibt es im Vorverkauf (Tourist-Info, Musikhaus Lange, „Schwäbische Zeitung“) sowie an der Abendkasse zu 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Vereinsmitglieder 16 Euro). Foto: Colm Moore/Veranstalter