Inzidenzzahlen im Kreis Ravensburg ziehen weiter an

Zwei neue Corona-Fälle sind übers Wochenende im Landkreis Ravensburg gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg dadurch von zuletzt 6,0 am Freitagabend auf 8,1 am Sonntagabend. Das geht aus der täglichen Meldung des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg hervor.

Der Wert gibt an, zu wie vielen registrierten Ansteckungen es binnen einer Woche je 100 000 Einwohner gekommen ist. Die Inzidenz in Baden-Württemberg lag am Sonntagabend bei 12,4 (Vorwoche: 9,9). Im Südwesten sind laut Landesgesundheitsamt übers Wochenende keine weiteren Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.