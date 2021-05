Inzidenzwert praktisch unverändert

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Ravensburg hat sich seit der letzten Meldung der Behörden vor dem Pfingstwochenende praktisch nicht verändert. Am Freitag lag er bei 76,4, am Dienstag wurde die Zahl von 76,7 gemeldet. Allerdings sind die Ergebnisse wegen der Feiertage und der damit einhergehenden reduzierten Zahl von Untersuchungen und Tests nicht valide. Im Kreis Ravensburg gab es seit der letzten Meldung des Landratsamtes 58 Neuerkrankungen. 178 Personen gelten als genesen. Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt bei 1729 Fällen. Die meisten Erkrankten sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Die Altersklasse von 80 Jahren und älter ist deutlich weniger vertreten und liegt auf dem Niveau der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren. Die meisten Neuerkrankungen gab es - auf vergleichsweise niedrigen Niveau - in Ravensburg und in Leutkirch. (Quellen: Landratsamt, Robert-Koch-Institut. Stand: Dienstag, 25. Mai, 18 Uhr)