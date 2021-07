Inzidenzwert im Landkreis steigt weiter an

Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt im Landkreis Ravensburg weiter an. Am Freitag (Stand: 17 Uhr) meldete das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Zahl 6,0. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag er bei 4,2, am Mittwoch bei 2,8.

Seit dem Vortag wurden im Landkreis sechs neue Infektionen registriert. Sterbefälle mussten keine festgestellt werden.

In ganz Baden-Württemberg verstarben seit der Meldung vom Vortag sechs Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land lag am Freitag bei 11,8. Seit Anfang Juli nehmen die Fallzahlen wieder zu.