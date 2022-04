Inzidenzwert im Kreis Ravensburg steigt wieder an

Nach einem raschen Abfall vergangene Woche ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Ravensburg über das Wochenende wieder leicht gestiegen – von 1096,9 auf 1112. Wie das Landesgesundheitsamt (LGA) weiter mitteilt, haben sich 1062 weitere Kreisbewohner nachweislich mit Corona infiziert – allerdings in einem Zeitraum von drei Tagen, denn samstags und sonntags werden in Baden-Württemberg seit kurzem keine Zahlen mehr gemeldet, ebensowenig an Feiertagen.

Spannend wird der Wert vor Ostern

Experten wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gehen momentan davon aus, dass die Dunkelziffer weiterhin sehr hoch ist und der tatsächliche Inzidenzwert etwa doppelt so hoch wie angegeben. Darauf deutet zumindest die mit 51,9 Prozent (Quelle: RKI) bundesweit sehr hohe Positivenrate bei PCR-Testungen hin. Zudem gehen weniger Menschen zu Tests, weil es keine Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte (3-G-Regelungen) mehr gibt. Bundesweit sank die Zahl der wöchentlichen PCR-Tests von 2,3 auf 1,9 Millionen. Ob und wie stark sich der Wegfall beinahe aller Corona-Schutzmaßnahmen Anfang April auf die Zahl der Neuerkrankungen auswirkt, wird sich vermutlich in wenigen Tagen zeigen.