Inzidenz bleibt stabil: Diese Regeln gelten im Kreis Ravensburg ab Pfingstmontag

Einige Teststationen haben auch am Pfingstmontag geöffnet, dazu zählen in Ravensburg die Stationen ohne Terminvereinbarung von „Gemeinsam neue Wege“ (GnW) im Waaghaus/Eingang Schwörsaal und in der ehemaligen Löwenapotheke in der Bachstraße (beide 9 bis 17 Uhr). Zusätzlich steht eine mobile Teststation auf dem zentralen Marienplatz (12 bis 17 Uhr) zur Verfügung. Die Central-Apotheke testet im Testzentrum Süd auf dem Rundel-Parkplatz und in der Apotheke am Marienplatz am Pfingstmontag mit Terminvergabe. In Weingarten hat die Station am „Alt.Ochsen“ laut GnW von 10 bis 15 Uhr geöffnet, eine Terminvereinbarung online war am Freitag aber nicht möglich. Die Test-Now-Station ohne Terminvereinbarung in der Kirchstraße hat nicht nur am Samstagvormittag, sondern auch am Pfingstmontag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In Bad Waldsee ist die Station in der Stadthalle ebenfalls von 10 bis 15 Uhr geöffnet.