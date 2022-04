Inzidenz bleibt auf hohem Niveau im Kreis Ravensburg

Die Corona-Inzidenz für den Kreis Ravensburg bleibt vergleichsweise hoch – doch die Rote Laterne hat der Landkreis wieder abgegeben.

Vermutlich durch Nachmeldungen von positiven Tests, die sich über die Osterfeiertage angestaut haben, ist deutlich geworden: In anderen Landkreisen scheint die Lage noch angespannter zu sein.

Inzidenz liegt bei diesen Landkreisen noch höher

Für den Kreis Ravensburg gibt das Landesgesundheitsamt am Mittwochnachmittag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 879,4 an. Das ist etwas weniger als am Vortag (886,4) und deutlich weniger als am selben Tag der Vorwoche (1024,9). Der Wert gibt an, zu wie vielen registrierten Ansteckungen es je 100 000 Einwohner binnen einer Woche gekommen ist. Landesweit liegt die Inzidenz bei 678,7.

Die höchsten Inzidenzen wiesen am Mittwoch der Landkreis Karlsruhe (987,1), der Neckar-Odenwald-Kreis (946,5) und der Rhein-Neckar-Kreis (914,8) auf.

Im Kreis Ravensburg sind am Mittwoch laut Landesgesundheitsamt 637 nachgewiesene Corona-Fälle dazugekommen.