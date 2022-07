Interstuhl-Württemberg-Cup: Manuel Madlener siegt beim bergigen Rennen

Bei der deutschen Meisterschaft der Rennrad-Nachwuchsklassen im thüringischen Elxleben haben die U17-Fahrer 71,4 Kilometer abspulen müssen. Dabei musste eine gut zehn Kilometer lange Runde mit einem Anstieg mit 150 Höhenmetern siebenmal befahren werden. Samuel Schulz vom KJC Ravensburg konnte zwischendurch die Tempoverschärfung nicht mitgehen, fuhr letztlich aber in die Top Ten.

Nachdem der Start des Rennens noch in gemäßigter Geschwindigkeit gefahren wurde, attackierte der spätere Gewinner Paul Fietzke in der dritten Runde am Berg und schaffte so eine vierköpfige Spitzengruppe, der auch der KJC-Fahrer Samuel Schulz angehörte. Pius Kühnle verlor den Anschluss zum Feld, wodurch er nach 50 Kilometer aus dem Rennen genommen wurde. Nach 15 Kilometern in der Spitzengruppe forcierte Fietzke das Tempo erneut. Dieser Tempoverschärfung fielen nach und nach mehrere Fahrer zum Opfer – auch Schulz. Fietzke fuhr alleine ins Ziel, um die Plätze zwei bis 13 gab es einen Massensprint. Schulz suchte sich laut Mitteilung das falsche Hinterrad aus, wurde letztlich aber immerhin Neunter.

Luan Elsäßer erreicht das Ziel in der dritten Gruppe

Luan Elsäßer vom KJC startete in der U15. Im kürzeren Rennen über gut 40 Kilometer wurde von Anfang an attackiert, wodurch das Feld schnell in viele Gruppen zerfiel. Elsässer war zunächst in der Verfolgergruppe des Spitzenduos, das Ziel erreichte das KJC-Talent schließlich in der dritten Gruppe auf Platz 16 der 100 DM-Teilnehmer.

Auf regionaler Ebene gab es zwei Etappen des Interstuhl-Württemberg-Cups. Das bergige Rennen in Pfeffingen beendete Manuel Madlener vom KJC aus einer Spitzengruppe heraus auf dem dritten Rang, wodurch er die Amateurklasse gewann. Luca Teuscher kam als 18. ins Ziel, Lukas Walzer verpasste aufgrund eines technischen Defektes das Podium auf Platz vier nur knapp.

In der Villinger Innenstadt gab es ein Rennen, dessen Kurs laut Mitteilung zu zwei Dritteln aus Kopfsteinpflaster bestand. In der U17 belegte Malcom Otto vom KJC Ravensburg den zweiten Platz. Sein Bruder Scott Neo Otto fuhr in einer der Wertungsrunden des U19-Rennens in einer aussichtsreichen Lage in die letzte Kurve, wo er sich allerdings unglücklich versteuerte und stürzte. Lukas Walzer wurde wieder Vierter, Luca Teuscher fuhr im Rennen der (Elite-)Amateure auf den zwölften Platz.