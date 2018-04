Internet-Störung bei Unitymedia

In Teilen Baden-Württembergs ist es am Donnerstag zu Störungen des Internets gekommen. Betroffen sind Kunden von Unitymedia.

Helge Buchheister, Pressesprecher des Unternehmens, bestätigte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass es Probleme gegeben habe. In den Morgenstunden sei es zu einer Störung im Raum Ulm gekommen, wobei auch bei Kunden in Aalen und Laupheim das Internet zeitweise ausgefallen sein. Derzeit bestehe noch eine größere Störung im Raum Freiburg. Ob der großflächige Ausfall des Internets mit den Gewittern der vergangenen Tage zusammenhängt, wisse man derzeit noch nicht. Die Techniker würden mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten.

@Unitymedia mal wieder kein Internet in Aalen (73430) und das mobile Datenvolumen ist bald verbraucht #unitymedia pic.twitter.com/esOiHRoLuc — mint kissen (@mintkissen) 12. April 2018

Unterdessen melden sich auf der Webseite Allestörungen.de zahlreiche enttäuschte Kunden zu Wort. Auch am Nachmittag klagten dort Kunden aus Vogt, Tettnang und Riedlingen noch über Probleme. Einer Auswertung der Webseite zufolge war Unitymedia im vergangenen Jahr das Telekommunikationsunternehmen mit den meisten Netzproblemen.