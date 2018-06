Internationales Ausrufezeichen

Jan Zirn von der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist auch 2018 auf Erfolgskurs. Bei der Europameisterschaft der U23-Ringer in Istanbul wurde Zirn Fünfter. Bei der deutschen Meisterschaft der Aktiven reichte es sogar für einen Platz auf dem Podest.

Um seine Erfolge aus dem vergangenen Jahr zu bestätigen, musste Jan Zirn bereits die meisten seiner Urlaubstage für dieses Jahr für intensive Trainingseinheiten aufbrauchen. Die Mühen haben sich bislang aber gelohnt. Bei der Europameisterschaft der U23 in Istanbul setzte Zirn mit dem fünften Platz ein weiteres Ausrufezeichen auf internationaler Ebene. Er kämpfte sich bis ins kleine Finale um Platz drei vor, wo er dann auf den Junioren-Europameister von 2017, Arvi Martin Savolainen aus Finnland, traf. Savolainen gewann den Kampf gegen den Baienfurter Oberligaringer überlegen nach Punkten.

Am vergangenen Wochenende ging es für Jan Zirn dann zur deutschen Meisterschaft der Aktiven nach Burghausen. Bisher war der Kämpfer aus Ebenweiler im Jugend- und Juniorenbereich bei großen Meisterschaften immer ganz vorne platziert. In Burghausen galt es, vornehmlich Erfahrung auf nationaler Ebene bei den Arrivierten zu sammeln und vielleicht eine gute Platzierung zu erkämpfen. Der Auftakt gegen den Bundesligaringer Anton Losowik aus Burghausen verlief gleich vielversprechend. In einer punktereichen Begegnung behielt der Baienfurter Kämpfer mit 11:6 Punkten die Oberhand.

Im zweiten Kampf traf Zirn auf den favorisierten zweimaligen deutschen Meister und WM-Zweiten von 2014, Oliver Hassler aus Hausen-Zell. Nach einem 0:2-Rückstand gelang Zirn mit einem Überwurf die 4:2-Führung. Eine weitere erfolgreiche Aktion aus dem Zwiegriff heraus beförderte seinen Kontrahenten sogar auf die Schulter. So war die Überraschung erst mal groß und das Halbfinale gegen Ramsin Azizsir, einen weiteren Titelanwärter, stand an. Dieses Mal spielte Zirns Gegner aber seine Erfahrung aus und gewann mit 6:0 nach Punkten. Azizsir aus Hof an der Saale wurde letztlich deutscher Meister. Im Kampf um Bronze überzeugte Zirn gegen den Erstligaringer Etienne Wyrich vom KSV Ispringen und siegte mit 8:0. Platz drei bei der DM sei sein bisher wichtigster nationaler Erfolg, meinte Zirn.