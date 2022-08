Internationale KAB-Bodensee-Tagung in Rorschach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 56. Internationale KAB-Bodensee-Tagung wurde im Juli von der Christlichen Sozialbewegung KAB St. Gallen durchgeführt. Rund 50 Teilnehmende aus den KAB Gruppen in den sechs Bistümern rund um den Bodensee (Freiburg, Rottenburg-Stuttgart, Augsburg, Vorarlberg, Basel, St.Gallen), davon zehn Teilnehmende aus dem Raum Ravensburg und Friedrichshafen kamen in Rorschach zusammen und ließen sich vom Thema „Engagiert im Leben“ inspirieren. Sylvia Egli führte mit Impulsen aus der „Positiven Psychologie“ durch den Morgen. Als Zauberkünstler verwandelte Klaus Gremminger Zuschauende in Mitspielende.

„Was ist Positive Psychologie? Sie bietet ein Modell, wie Schwäche und Verletzlichkeit zu einer Chance werden können, um verschüttete Kräfte zu mobilisieren und Stärke zu entwickeln“, ist Sylvia Egli überzeugt. „Die Positive Psychologie bietet der christlichen Sozialethik hilfreiche Antworten für das persönliche und gesellschaftliche Handeln. Eine bedeutende Rolle spielen dabei sechs Tugenden: Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Ihnen werden Charakterstärken zugeordnet, darunter Lernfreude, soziale Intelligenz, Fairness, Spiritualität,“ stellte Sylvia Egli mit Elementen aus der Glücksforschung auf kreative Weise vor. Sylvia Suter lud die Teilnehmenden zu lebensnaher Selbstreflexion ein. Fünf bunte, stilvolle Karten zu den fünf Säulen der Positiven Psychologie waren der Rote Faden der Bildungsveranstaltung: Positive Gedanken, Beziehungen, Sinnhaftigkeit, Engagement und Zielerreichung.

Zum Staunen, Lachen und Sinnieren, kamen die Teilnehmenden besonders durch die Zauberkünste des Seelsorgers Klaus Gremminger: „Für mich ist Zauberei ein Spiel mit den ganz großen Themen, quere Welt wird zur Poesie.“ Die Teilnehmenden aus Deutschland und der Schweiz erlebten Ermutigung und Empowerment für ihr persönliches wie auch ihr soziales Engagement. Vor dem gemeinsamen Mittagessen fand ein besinnlicher Impuls in der St. Kolumbans-Kirche statt. Am Nachmittag, nach dem kulturellen Programmpunkt, dem Besuch im Würth-Museum und einem insgesamt sehr gelungenen Tag, wurde die „Charta der KAB-Bodenseetagung“ verabschiedet. Die Tagung im nächsten Jahres findet am Samstag, 24. Juni 2023 in Weinfelden statt und wird dann von der KAB Kanton Thurgau organisiert.