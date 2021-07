Interaktiv durch die Stadt

In zehn Städten und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben kann ab sofort eine interaktive Stadtrallye zu den Themen nachhaltiger Konsum, klimafreundliche Ernährung und Landwirtschaft, Fairer Handel und Faire Mode durchgeführt werden. Spielinteressierte benötigen dafür lediglich ein Smartphone oder Tablet und die kostenlose App „Actionbound“. Damit werden sie zu Fuß durch die jeweilige Kommune navigiert und beantworten an fünf Stationen Fragen, heißt es in einer Pressemeldung.

Durch vielfältige Quizelemente und Medieninhalte werden die Spielerinnen und Spieler angeregt, bewusst darüber nachzudenken, wie und wo Nachhaltigkeit lokal im Alltag stattfinden kann. „Ein Aspekt ist der Kauf fair gehandelter, ökologischer Produkte, es geht aber beispielsweise auch um Regionalität, Müllvermeidung und Konsumauswirkungen“, erklärt Kerstin Dold, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Ravensburg und Sprecherin der Steuerungsgruppe Fairtrade-Landkreis Ravensburg. Zudem wird das Engagement der beteiligten Kommunen bezüglich öffentlicher Beschaffung sichtbar gemacht.

Die 60- bis 90-minütigen Erlebnistouren werden angeboten in Amtzell, Bad Waldsee, Bad Saulgau, Friedrichshafen, Isny im Allgäu, Leutkirch im Allgäu, Mengen, Ravensburg, Sigmaringen und Wangen im Allgäu. Die Struktur der Rallyes ist in allen Kommunen gleich, die Stationen sind dagegen ortsspezifisch. Zusätzlich ist eine Landkreis-Rallye als ortsunabhängiges Quiz entstanden, das von überall gespielt werden kann. Darin werden Ideen und Orte des nachhaltigen Konsums im Landkreis Ravensburg wie Reparatur-Cafés, Weltläden, Solidarische Landwirtschaft und Geschäfte mit fairer Mode vorgestellt.

Die digitalen Stadtrundgänge wurden von der Steuerungsgruppe Fairtrade-Landkreis Ravensburg ins Leben gerufen, die diese und weitere Aktivitäten auf dem Weg zum ausgezeichneten fairen Landkreis koordiniert. Dass diese Auszeichnung angestrebt werden soll, hatte der Kreistag im März 2019 beschlossen. Alle beteiligten Kommunen sind als Fairtrade-Town zertifiziert oder streben wie der Landkreis Ravensburg die Zertifizierung des gemeinnützigen Vereins TransFair an. Das Projekt wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.