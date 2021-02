Intensivpflegerin berichtet: Zum Schweiß unter den Schutzanzügen kommt die psychische Belastung

Belegung der Intensivstation: Die Oberschwabenklinik behandelte am Höhepunkt der Corona-Pandemie in der ersten Januarwoche 106 Covid-Patienten und Covid-Verdachtsfälle. Seitdem ist deren Zahl stark gesunken, in der ersten Februarwoche wurde auch der Höchststand aus der ersten Welle (30 Patienten) unterschritten. Der Rückgang hat sich aber nicht weiter so rasant fortgesetzt. Die Klinik behandelt inzwischen – Stand vom Freitag, 26. Februar, 20 Covid-Patienten: sechs Fälle auf den Intensivstationen (5 in Ravensburg, 1 in Wangen), zwölf auf der Normalstation in Isolation (5 in Ravensburg, 7 in Wangen) sowie zwei Verdachtsfälle.