Intensiv-Schwimmkurse in Weingarten in den Sommerferien

Die VHS Weingarten reagiert auf die große Nachfrage nach Anfängerschwimmkursen und hat in Kooperation mit den Stadtwerken Weingarten vier Intensiv-Schwimmkurse in den Sommerferien aufgesetzt. Die Kurse beginnen am 28. und 29. Juli 2021 und finden im Freibad Weingarten statt. Die Kurse sind aufgeteilt in Anfänger-Schwimmkurse sowie Auffrischungskurse.

In den Anfänger-Schwimmkursen sollen die Kinder die Grundfähigkeiten wie das Gleiten, Schweben, Tauchen und Springen üben und eine erste Schwimmtechnik erlernen. Im Auffrischungskurs geht es darum, die Grundfähigkeiten und die erste erlernte Schwimmtechnik zu wiederholen und zu festigen und weitere Schwimmtechniken kennenzulernen.