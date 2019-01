Integrative Betreuung: Für die Fasnetsferien sind noch Plätze frei

Ferienspaß pur ist auch in diesem Jahr in allen Schulferien angesagt: Die Caritas Bodensee-Oberschwaben bietet mit ihren bewährten Kooperationspartnern wieder integrative Ferienbetreuungen in der Don Bosco Schule in Meckenbeuren-Hegenberg an. Für die Fasnetsferien vom 5. bis 8. März gibt es noch einige Plätze (Anmeldeschluss: 4. Februar).

Wie Caritas Bodensee-Oberschwaben mitteilt, zeige die anhaltend große Nachfrage in den vergangenen Jahren dass die Ferienfreizeitangebote bei Kindern und Eltern sehr gut ankommen, sagt Susanne Spill, Leiterin des Caritas-Familientreffs. Die Veranstalterkooperation bewähre sich seit vielen Jahren. Langjährige Mitveranstalter sind die Stiftung Liebenau (Bereich Kinder, Jugend und Familie), das Bildungszentrum St. Konrad (Hort) sowie der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ, Dekanat Ravensburg) und als Partner die Gemeinde Meckenbeuren. Unterstützend wirken zudem der Verein Schweizer Kinder und die Kinderstiftung Ravensburg mit: Kinder aus Familien mit geringem Einkommen erhalten eine finanzielle Förderung.

„Wir möchten Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Dafür bringen alle Partner ihre Stärken in die Ferienangebote mit ein“, so Susanne Spill weiter. Die integrativen Freizeitangebote mit Betreuungszeiten von 7.30 bis 16.30 Uhr richten sich laut Mitteilung in allen Schulferien an Grundschulkinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sowie in der fünften und sechsten Sommerferienwoche zusätzlich an Vorschulkinder im Alter von fünf bis sieben Jahren (Achtung: in der sechsten Sommerferienwoche nur vier Tage, vom 2. bis 9. September, Anmeldeschluss für beide Wochen: 26. Juli). Anmeldungen von Grundschulkindern für die Fasnetsferien sind bis 4. Februar möglich, für die Osterferien bis 25. März, für die Pfingstferien bis 13. Mai, für die Sommerferien bis 1. Juli und für die Herbstferien bis 1. Oktober. Ein Teil der jeweiligen Plätze steht Kindern mit Behinderungen zur Verfügung. Bei allen Ferienfreizeiten sind Spiel und Spaß garantiert. Vormittags gibt es ein buntes Programm in jeder Kindergruppe, nach dem Mittagessen und Spielplatz- oder Ruhepause können die Ferienkinder offene Angebote im Bereich Spiel, Sport und Kreativität selbst wählen.