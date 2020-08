Integrationsprojekt hilft Frauen, sich selbst zu helfen

Mit dem muttersprachlichen Bestärkungsprogramm für Frauen aus aller Welt sollen Frauen aus der Isolation geholt und ermutigt werden, etwas für ihre eigene Integration in Oberschwaben zu tun. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Diakonischen Werkes Oberschwaben Allgäu Bodensee und des Landkreises Ravensburg, das vom Ministerium für Soziales und Integration gefördert wird. Bei einem Besuch des zuständigen Ministers Manfred Lucha (Grüne) haben die Initiatorinnen ihre Idee vorgestellt und wurden von ihm in ihrer Idee bestärkt: „Auf die Frauen kommt es an“, betonte der Minister.

Angebot in Muttersprache soll Zugang erleichtern

Aus Luchas Sicht hilft das Programm dabei, Chancengleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu fördern – und dabei, dass jede Frau ihren Platz findet.

Thaddiana Stübing von der Diakonie, langjährig in der Flüchtlingssozialarbeit tätig, will gleichsprachige Gruppen unter dem Titel „Frauen seid dabei!“ initiieren. Mit dem Projekt will sie vor allem auch Frauen in ländlichen Gebieten erreichen und miteinander vernetzen. Langfristig gehe es auch darum, Brücken zu schlagen zwischen den Sprachgruppen und in Kontakt zu treten mit anderen Frauengruppen. Im Montagstreff in der Ravensburger Zehntscheuer, der seit Juni wieder offen ist, habe der Ansatz schon Früchte getragen.

Mit den gleichsprachigen Gruppen sollen Frauen angesprochen werden, die sonst zuhause blieben, erklärte Projektreferentin Semra Yilmaz. Die jeweilige Muttersprache schaffe einen Zugang zu den Frauen und erleichtere es ihnen, schwierige und intime Dinge anzusprechen.

Dolmetscherin will über Rechte in Deutschland aufklären

Projektteilnehmerin Shahnaz Roohani-Burrack berichtete von ihrer Erfahrung: Sie kam vor vielen Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Nun wolle sie Neuankömmlinge auf die vielen Organisationen in Deutschland hinweisen und sagen: „Greift zu, macht mit!“ Dolmetscherin Sawsan Hussein aus dem Irak erinnerte sich, mit wie viel Mühe sie Deutsch gelernt hat, „Tag und Nacht“. Sie sagt: „Die Frauen brauchen immer Hilfe. Andere haben mir geholfen, deshalb will ich auch helfen.“ Vor allem will sie Frauen über ihre Rechte in Deutschland aufklären.

„Ich habe viele Frauen gesehen, die Themen haben, über die sie nicht sprechen können, Beziehungen zum Beispiel“, erzählte Multiplikatorin Ibinye Kühne aus Nigeria. Vor allem unter Stress sähen nigerianische Frauen im Konflikt mit ihren Kindern manchmal nur Gewalt als Lösung. Ibinye Kühne beklagt die Unselbständigkeit mancher Frauen. Sie wolle die Frauen dazu ermuntern, etwas für sich und ihre Integration zu unternehmen.

Integrationsbeauftragte fürchtet zu kurzfristige Förderung

Mit ihrer Energie und Menschlichkeit beeindruckten die Frauen ihre Zuhörer bei der Präsentation des Projektes. Die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Karin Winkler, lobte den niederschwelligen Zugang zum Projekt. Sie war aber besorgt, dass die vorhandenen Strukturen zu früh abgebaut werden werden – schließlich sei das Programm langfristig angelegt. Bezüglich der baden-württembergischen Integrationsförderung fürchtet Minister Lucha: „Ab 2025 wird das schon schwierig.“