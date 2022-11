Instagram-Video: Automaten mit kostenlosen Menstruationsprodukten in Schulen montiert

Anfang des Jahres wandte sich der Schülerrat Ravensburg an die Schulleitungen. Die Forderung: Kostenlose Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden in den Schultoiletten.

Die Begründung: Die Menstruation setze bei Jugendlichen in der Pubertät oft noch unregelmäßig und unerwartet ein. Viele Mädchen in diesem Alter hätten zudem ein schamhaftes Verhältnis zu ihrem Monatszyklus und deshalb Hemmungen, sich an andere Schülerinnen oder gar Schulpersonal zu wenden.

Nun verkündete die Stadt Ravensburg und der Schülerrat auf Instagram, dass die ersten 18 Automaten in den Damentoiletten der Gemeinschaftsschule Ravensburg, den drei städtischen Gymnasien, der Realschule Ravensburg und der Schule St. Christina montiert wurden.

Im Laufe des Jahres hatte es rund um dieses Thema teils giftige Debatten im Ravensburger Gemeinderat gegeben. „Körperhygiene ist für mich erst einmal Privatsache“, argumentierte Michael Lopez-Diaz von den Bürgern für Ravensburg gegen das Projekt der Schülerinnen und Schüler. Bürgermeister Simon Blümcke konterte damals: „Bei manchen Dingen ist es weise, wenn sich Männer zurückhalten.“

Schlussendlich entschied sich der Gemeinderat für die kostenlosen Menstruationsprodukte. Bedeutet: An allen weiterführenden städtischen Ravensburger Schulen soll es bald entsprechende Automaten geben. Dafür zahlt die Stadt rund 26.000 Euro pro Jahr.

Im Oktober hat sich außerdem der Bildungssauschuss des Kreistages dafür ausgesprochen, ein kostenloses Angebot an den Schulen des Landkreises machen. So wird wohl bald auch am Berufsschulzentrum in Wangen, an der Edith-Stein-Schule in Ravensburg und weiteren Schulen solche Automaten hängen. Und auch private Schulträger steigen mit ein – beispielsweise das Kolping-Bildungszentrum.