Insassin von Linienbus bei Unfall verletzt

Verletzungen hat laut Polizeibericht eine 32 Jahre alte Frau erlitten, die in einem Bus gestürzt ist, nachdem dieser am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Tettnanger Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist.

Die 37 Jahre alte Fahrerin des Busses fuhr von der Haltestelle auf Höhe der Dorfstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den Mercedes eines 58-Jährigen, der bereits am Linienbus vorbeigefahren war und vor dem Fahrzeug nach rechts abbiegen wollte.

Durch die Kollision stürzte die 32-Jährige im Bus und zog sich Prellungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus sowie am Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.