Ins Halbfinale durchmaschiert: Darum läuft es bei den Towerstars wieder

Im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben die Ravensburg Towerstars gegen den EC Bad Nauheim einen extrem frischen Eindruck gemacht. Rund um den Jahreswechsel hatte das ganz anders ausgesehen.

Die Towerstars wirkten speziell in den Endphasen der Spiele müde. Das hat mit dem früheren Trainer Jiri Ehrenberger genauso zu tun wie mit seinem Nachfolger Rich Chernomaz und den Towerstars-Athletiktrainern Martin Kiechle und Clemens Hesse.

Clemens Hesse

Martin Kiechle will nicht schlecht über Vergangenes reden. Aber der Athletiktrainer muss zugeben: „An Weihnachten war erkennbar, dass der Trend in eine andere Richtung geht. Einige Dinge liefen schief.“ Mehr will Kiechle nicht sagen. Außer: „Wir machen viele Tests mit den Spielern und haben Empfehlungen abgegeben.“

Die hat Jiri Ehrenberger wohl nicht mehr so angenommen wie noch zu Saisonbeginn, als die Towerstars vor Kraft strotzten und einen ganz starken Start in die DEL2-Spielzeit hinlegten. „Natürlich geht vieles auch leichter, wenn man gewinnt“, meint Kiechle. „Und eine ganze Saison in Topform zu sein ist bei so einem langen Zeitraum sehr schwierig.“

In Form bleiben

Soll heißen: Eine Delle in der Leistung ist nicht außergewöhnlich. Sofern sie denn behoben werden kann. Nach der Trennung von Ehrenberger und der Verpflichtung von Chernomaz wurden „einige Dinge geändert“, sagt Kiechle. Offenbar waren diese Dinge nicht so schlecht.

Bad Nauheim war über die vier Spiele gesehen nicht ansatzweise auf dem Konditionslevel von Ravensburg. „Die beiden machen einen sehr guten Job“, lobt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan die Athletiktrainer Kiechle und Hesse.

Seit vergangenem Sonntag, als die Towerstars auch das vierte Spiel im Viertelfinale gegen Bad Nauheim gewonnen haben, geht es nun darum, bis zum Auftakt ins Play-off-Halbfinale am Mittwoch in Form zu bleiben. Da ist zum einen Trainer Rich Chernomaz gefragt, der mit seiner Mannschaft seit Donnerstag wieder auf dem Eis arbeitet. Zum anderen aber auch Martin Kiechle und Clemens Hesse.

„Die Regeneration wird jetzt groß geschrieben“, meint Kiechle. Am Donnerstag standen 40 Minuten Cycling auf dem Programm. „Das macht die Spieler nicht konditionell besser, sondern stärkt das Immunsystem“, sagt Kiechle. Der Körper werde aktiviert, der Stoffwechsel angeregt. Kondition zu bolzen sei in dieser Saisonphase zwecklos. „Wer jetzt nicht fit ist, der hat es verpennt“, sagt Kiechle. „Den bekommen wir nicht mehr fit. In einer Woche können wir nicht zaubern und keine zusätzlichen PS schaffen.“

Die Athletiktrainer bleiben

Bei den Towerstars steht jedoch auch keiner im Verdacht, nicht fit zu sein. „Die Mannschaft zieht sehr gut mit“, lobt Kiechle. Die Kraftfrage soll auch im Halbfinale den Unterschied für Ravensburg ausmachen. Ab Mittwoch geht es wohl gegen die Bietigheim Steelers, die am Freitag mit einer 3:2-Führung im Rücken bei den Dresdner Eislöwen antreten.

Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag lautet zunächst das Programm im Halbfinale. „Wer besser regeneriert, der kommt weiter“, ist sich Kiechle sicher. Zusammen mit Hesse will er dafür sorgen, dass die Towerstars hier den Vorteil haben.

„Die beiden haben einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft in dieser Saison“, sagt Schan. Deshalb werden die Towerstars auch in der kommenden Saison mit den beiden Athletiktrainern weiterarbeiten. „Wir werden es sogar noch ausbauen“, meint Schan. Hesse und Kiechle wurden den Towerstars von Richard Dämpfle empfohlen. Bei seinem Weltklasse-Mountainbiketeam Centurion Vaude sind die Trainer schon länger dabei. „Dafür bin ich Richard Dämpfle echt dankbar“, sagt Schan.

Denn wer weiß, ob die Towerstars ohne Kiechle und Hesse jetzt auch so souverän ins Halbfinale eingezogen wären. „Man muss ein Gefühl für jeden einzelnen Spieler bekommen, das ist eine große Herausforderung“, sagt Kiechle. „Und man braucht die richtige Mischung zwischen Eistraining und Off-Eistraining.“ Die hatte es bei Ehrenberger offensichtlich nicht mehr gegeben.

