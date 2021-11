Innovative Rezepte für Studierende kreativ in Szene gesetzt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Studierende Hotel- und Gastronomiemanagement sowie Mediendesign an der DHBW Ravensburg waren in den vergangenen Monaten schwer mit Kochen beschäftigt. Ihr ehrgeiziges Projekt: Ein Kochbuch von Studierenden für Studierende mit einfachen aber inspirierenden Rezepten, das dazu noch optisch und grafisch ein Hochgenuss ist. Ganz frisch ist das Werk nun unter dem Titel „The Essential Student Cookbook“ im Christian Verlag erschienen.

Kim, Fabi, Kili und Tim haben sich natürlich während ihres Studiums an der DBHW Ravensburg kennengelernt – die Liebe zum Kochen und zum guten Essen verbindet sie. Eine besonders glückliche Fügung ist dabei die Konstellation aus Kochverstand und grafischem Können – Hotel- und Gastronomiemanagement meets Mediendesign. Und so stammen nicht nur alle Rezepte von den Studierenden, sie haben das Kochbuch auch selbst gestaltet und alles selbst fotografiert.

Die Idee dahinter: Das Kochbuch richtet sich an Studierende, die oft zum ersten Mal allein oder in einer WG wohnen, nicht ganz viel Kocherfahrung haben, nicht ganz viel Geld und Zeit fürs Kochen aufwenden wollen – die aber doch Wert legen auf kreative Gerichte, gute und nachhaltige Zutaten sowie gutes Essen allein oder in Gesellschaft. So kamen 70 schnelle, kreative Rezepte zusammen.

Fabian Göpfert ist gelernter Koch und hat sein Handwerk bei Sternekoch Heinz Winkler gelernt, Tim Arbogast hat im elterlichen Restaurant das Kochen quasi in die Wiege gelegt bekommen. Die Mediendesigner im Team sind Kilian Rosini, leidenschaftlicher Fotograf und durch seine Wurzel der italienischen Küche zugetan, sowie Kim Aichholz, die nicht nur in der Gestaltung ein Ass ist, sondern gerne traditionelle Zutaten in einen modernen Kontext setzt und eine Leidenschaft fürs Backen hat.

Neben dem dualen Studium das kreative Großprojekt Kochbuch zu stemmen – Hut ab! Das Werk liegt gerade druckfrisch vor. Ebenso frisch haben die vier ihren Bachelor von der DHBW Ravensburg in der Tasche.