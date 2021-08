Innerhalb von fünf Minuten: Ravensburger U23 dreht 0:2-Rückstand

Die U23 des FV Ravensburg hat den TSV Nusplingen in der Fußball-Landesliga mit 3:2 besiegt. Nach einem 0:2-Rückstand drehten die Ravensburger die Partie noch vor der Pause.

Die Ravensburger gingen mit zwei Spielern aus dem Oberliga-Team an den Start: Innenverteidiger Max Biewer und Stürmer David Hoffmann sollten in der Landesliga Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln. Gerade Hoffmann sollte das gelingen – Nusplingens Rechtsverteidiger Michael Moser hatte einen ganz schweren Stand gegen ihn.

Das ging schon in der 7. Minute los, als Hoffmann nach einem Haken den ersten Torschuss abfeuerte – Kevin Schmieder im Tor des TSV machte sich aber lang. Das erste Tor gelang Nusplingen. Das Team von Trainer Thomas Essigbeck stand keineswegs tief, sondern attackierte früh und schaltete dann um – blitzschnell und blitzgescheit: Bei einem Ballgewinn ging der Ball sofort in den Raum hinter die hoch stehenden Ravensburger Außenverteidiger. Besonders auf der linken Seite hat der TSV dafür viel Qualität. Das zeigte sich in der 11. Minute, als David Villing durchstartete und Tim Dreher im Zentrum bediente – 0:1

In der 25. Minute hatten die Nusplinger Pech, als Julian Henssler nach einem eher harmlosen Foul des FV an der Mittellinie umknickte und mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden musste. Das brachte den TSV aber nicht aus dem Konzept – im Gegenteil: In der 29. Minute konnte Tim Dreher – wieder nach schnellem Umschaltspiel – im zweiten Versuch erhöhen, den ersten hatte Alexander Koppers im Ravensburger Tor noch abwehren.

Das 0:2 war aber endgültig der Weckruf für die Offensive des FV. Im Blitztempo drehte Ravensburg die Partie. Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor legte Yannic Huber Hoffmann das 1:2 auf. Wiederum eine Minute später bediente Rechtsverteidiger Luis Halder Jonathan Merk zum Ausgleich. Und noch einmal vier Minuten später traf erneut Hoffmann nach einem vom Gegner abgewehrten langen Ball.

Der FV II hatte in Halbzeit zwei über die eigenen technischen Fertigkeiten und hohes Tempo bei Umschaltmomenten genügend Gelegenheiten, die Partei vorzeitig zu entscheiden. Weil das aber misslang, geriet der Sieg noch einmal in Gefahr, als Nusplingen mehr Risiko ging und den Druck zum Ende der Partie hin erhöhte.

Schlussendlich war der Dreier aber verdient. „Das war sicher nicht unser bestes Spiel“, meinte Fabian Hummel über die Leistung seines Teams, die Licht und Schatten hatte, und schloss ein Kompliment an den Gegner an: „So stark – auch spielerisch – hatte ich Nusplingen nicht in Erinnerung. Die Mannschaft hat sich stark verbessert.“ Unterm Strich fiel das Fazit von Ravensburgs Trainer naturgemäß positiv aus: „Wichtig war für uns, dass wir vor den nächsten beiden Spielen in Laupheim und gegen Biberach die drei Punkte geholt haben.“