Inner Wheel spendet an „Frauen und Kinder in Not“

Wegen der Corona-Einschränkungen konnten die Frauen des Inner Wheel Clubs Ravensburg erst jetzt ihre Spende in Höhe von 2000 Euro der Beratungsstelle für „Frauen und Kinder in Not“ zukommen lassen. Sie sind laut Pressemitteilung des Inner Wheel Clubs der Erlös des Weihnachtscafés, das im Reichmann-Zelt aufgebaut war. Die Firma Dallmayer stellte Kaffee und Maschinen kostenlos zur Verfügung, Kuchen haben die Frauen von Inner gebacken. Für Elvira Birk, Leiterin der Beratungsstelle sind Spenden besonders wichtig. Trotz Fördergelder von Stadt, Kreis und Land gebe es Ausgaben, die nicht daraus finanziert werden dürfen. Foto: Inner Wheel Club