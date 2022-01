Inner Wheel Club übergibt selbstgebackene Muffins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer kleinen, aber persönlichen Aufmerksamkeit wollten die Frauen des Inner Wheel Clubs Ravensburg den Pflegekräften der Intensivstationen an der Oberschwabenklinik in Ravensburg für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Nach Rücksprache mit der OSK durften IWC-Präsidentin Barbara Schöner und Vizepräsidentin Renate Reischmann die selbst gebackenen und hygienisch verpackten Muffins persönlich übergeben. Frank Sauter, Stationsleiter der Intensivstationen in Ravensburg, konnte sich die Zeit für eine Übergabe vor dem Eingang zur Intensivstation nehmen. Er freute sich sehr über die Anerkennung und meinte, es sei wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie diese Wertschätzung erführen. Das gelte besonders, weil in den selbstgemachten kleinen Kuchen die Zeit und der persönliche Einsatz der Bäckerinnen stecke. Belastend sei zur Zeit vor allem, dass die Pflegekräfte die einzigen Bezugspersonen für die Menschen auf der Intensivstation sein könnten. Besuche sind unmöglich, auch das Sterben sei einsam. Jürgen Schattmann von der Unternehmenskommunikation äußerste ebenfalls seine Freude: „Danke, dass Sie da waren, danke, dass es Menschen wie Sie gibt, die an andere denken.“