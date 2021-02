Inner Wheel Club übergibt Hospiz Kissen

Die Freundschaft und der Dienst am Nächsten stehen beim Inner Wheel Club (IWC) im Vordergrund, einem der größten Frauen-Service-Organisationen weltweit mit mehr als 110 000 Mitgliedern in 104 Ländern. Die 45 Freundinnen vom IWC Ravensburg sammeln Spenden für verschiedene Projekte und werden auch ganz praktisch aktiv, teilt die St.-Elisabeth-Stiftung weiter mit. Ein Schwerpunkt ihres Engagements sei rund ums Jahr die Unterstützung des Hospizes Schussental. Jetzt im Winter haben die Inner-Wheel-Frauen kleine Kissen für das Hospiz genäht. Die Wolle für die Füllung hat die Firma Prolana aus Waldburg gespendet. Die Kissen werden neuen Hospiz-Gästen als Willkommensgruß aufs Bett gelegt. „Die Atmosphäre für die schwerstkranken Gäste soll so persönlich und herzlich wie möglich sein“, sagt Hospizleiter Thomas Radau, der den Frauen dafür dankt. Das Foto zeigt Sabine Kleemann (links) und Vera Schäfer vom Inner Wheel Club Ravensburg, die „Willkommenskissen“ an Thomas Radau übergeben. Foto: Gabi Runge/Inner Wheel Club