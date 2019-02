Inner Wheel Club spendet an das Liebenauer Netzwerk Familie

Der Inner Wheel Club Ravensburg hat 1000 Euro an das Liebenauer Netzwerk Familie gespendet. Dabei gingen laut Pressemitteilung jeweils 500 Euro an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie, in Trägerschaft der Stiftung Liebenau und des Malteser Hilfsdienstes, sowie an wellcome Ravensburg, ein Dienst für Familien mit neugeborenen Kindern der Stiftung Liebenau. Das Geld komme Familien zugute, die es schwerer haben als andere. Inner Wheel ist die weltweit größte Frauen-Service-Organisation. 2010 wurde der Club Ravensburg gegründet. Das Bild zeigt von links Elisabeth Mogg (Amalie), Marianne Blumer (Inner Wheel Club), Christoph Gräf (Leiter des Liebenauer Netzwerks Familie), Sabine Spägele (Inner Wheel Club) und Silke Haller (wellcome). Foto: Inner Wheel Club