Innenstadt präsentiert sich von ihrer besten Seite

Der erste verkaufsoffene Ravensburger Sonntag mit Mobilitätstag in diesem Jahr findet am 3. April statt. Von 13 bis 18 Uhr informieren mehr als 30 Aussteller über Neuheiten, Angebote und Dienstleistungen rund um die Mobilität. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind geöffnet und laden zum Einkaufen, Bummeln und Entdecken ein, wie mitgeteilt wird. „Der Ravensburger Sonntag soll die Innenstadt präsentieren und beleben, vor allem Handel und Gastronomie stärken“, so die Verantwortlichen der Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo). Er ist Teil des Programms „Zukunft Altstadt – Aufbruch für alle“, das jüngst vom Gemeinderat verabschiedet wurde.

Beim vierten Mobilitätstag werden aktuelle Entwicklungen und Innovationen der Mobilität vorgestellt, vor allem die neue Vielfalt der E-Mobilität. Er unterstützt damit auch das Ziel der Stadt Ravensburg, bis spätestens 2040 Klimaneutralität zu erreichen und den Klimakonsens umzusetzen. „Die Frühjahrsmode anfassen und anprobieren und sich bestens beraten lassen, das kann man nur live in den lokalen Geschäften. Die Händler in Ravensburg haben sich einiges einfallen lassen, was online nicht zu haben ist“, betonen die Akteure der Initiative Ravensburg.

Die Außenbestuhlungen in den Gaststätten und Cafés sind wie im vergangenen Jahr in der ganzen Altstadt großzügig angelegt und laden zum Verweilen und Genießen ein. An Imbissständen gibt es regionale Spezialitäten wie Bratwurst, Kässpätzle oder Crêpe-Variationen.

Am verkaufsoffenen Sonntag ist die Fahrt mit dem Stadtbus Ravensburg–Weingarten kostenlos, dazu bequem und umweltfreundlich. Für Besucher mit dem Auto stehen zahlreiche Stellplätze in Parkhäusern oder auf Parkplätzen zur Verfügung, heißt es. Vor einem Besuch der Innenstadt ist auch ein virtueller Stadtrundgang empfehlenswert (in-rv.de). Schnell verfügbare Informationen bieten auch der digitale Einkaufsführer (ravensburg.de) sowie die die App der TWS fürs Schussental (gugg.app).

Der neue Lieferservice unterstützt das Einkaufen in Ravensburg. Einkäufe werden von Montag bis Samstag bequem, schnell und umweltfreundlich im Schussental nach Hause geliefert. 20 Geschäfte sind dabei, erkennbar am „RV bringt’s"-Aufkleber an der Ladentüre (www.rvbringts.de).