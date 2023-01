Ein „Glückliches Händchen“ bringt Inklusions-Komiker Martin Fromme am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr in die Zehntscheuer Ravensburg mit. Laut Vorschau werden letzte Tabus gebrochen, Nicht-Behinderte auf die vorhandenen Arme genommen – Behinderte aber auch. Karten zu 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, gibt es im Vorverkauf in der Ravensburg:Tourist-Info und bei der „Schwäbischen Zeitung“.