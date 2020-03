Infotag an der Musikschule Ravensburg

Die Musikschule Ravensburg veranstaltet am Samstag, 7. März, von 10 bis 13.30 Uhr ihren Informationstag. Beginnen wird dieser mit einem Kinderkonzert um 10 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Hier zeigen die Schüler einen Querschnitt durch das Angebot der Musikschule Ravensburg, heißt es in der Ankündigung der Musikschule. angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus,Die Verantwortlichen bitten, um besondere Beachtung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften.

Im Haupthaus in der Friedhofstraße 2 und in der Zweigstelle in der Realschule, Wilhelmstraße 7, können sich alle interessierten Kinder mit ihren Eltern von 11.15 bis 13.30 Uhr über das gesamte Unterrichtsprogramm an der Musikschule Ravensburg informieren. Von 11.30 bis 13.30 Uhr stellt der Frühbereich im Saal der Musikschule seine Arbeit in „Mitmachstunden“ vor: 11.30 bis 11.45 Uhr Musikgarten 1 für Kinder von 18 Monaten bis drei Jahren; 12 bis 12.15 Uhr Musikgarten 2 für Kinder von drei bis vier Jahren und 12.30 bis 12.45 Uhr musikalische Früherziehung für Kinder von vier bis sechs Jahren. Während der Zeiten dazwischen sind Blockflötenschüler im Saal zu hören.

Das eigene Musizieren trage laut Pressebericht dazu bei, eine bessere musikalische Urteilsfähigkeit und einen vielfältigen Musikgeschmack zu entwickeln.

Zugleich werde ein Bildungsprozess gefördert, der zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Auf dem Fundament der Ausbildung an der Musikschule können sich neben den musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weitere Kompetenzen wie zum Beispiel Konzentrations- und Gestaltungsvermögen, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz oder Teamfähigkeit als wichtige Schlüsselqualifikationen ausgezeichnet entfalten.

Unter der kommunalen Trägerschaft der Städte Ravensburg und Weingarten, des Landkreises Ravensburg sowie der Gemeinden Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute, Grünkraut, Horgenzell, Schlier, Waldburg, Wilhelmsdorf, Wolfegg und Wolpertswende hat sich die Musikschule Ravensburg die intensive und umfassende musikalische Förderung junger Menschen zur Aufgabe und zum Ziel gemacht.

Das Angebot umfasst, beginnend mit dem „Musikgarten“ (18 Monate bis vier Jahre), über die „Musikalische Früherziehung“ (vier bis sechs Jahre) und die Blockflöte bis hin zu allen Streich- und Blasinstrumenten, Klavier, Perkussion, klassischer Gitarre, E-Gitarre, Bassgitarre, Harfe, Akkordeon sowie klassischem und Rock-Pop-Gesang.